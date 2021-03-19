Ранее рейсы были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19, в частности, рейсы из Киева в Берлин, Вильнюс и Барселону и из Одессы в Стамбул.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с 28 марта 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта – по маршруту Киев - Вильнюс - Киев, Одесса - Стамбул - Одесса и с 14 апреля – по маршруту Киев - Барселона – Киев.

В частности, рейс Киев (KBP) - Берлин (BER) - Киев (KBP) будет осуществляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям; Киев (KBP) - Вильнюс (VNO) - Киев (KBP) - по понедельникам и пятницам; Киев (KBP) - Барселона (BCN) - Киев (KBP) - по понедельникам, средам и субботам; Одесса (ODS) - Стамбул (IST) - Одесса (ODS) - по понедельникам, средам и пятницам.

Согласно сообщению, удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через аэропорт "Борисполь".

В частности, пассажиры из Берлина смогут удобно добраться до и в обратном направлении: Одессы, Еревана, Днепра, Дубай, Харькова, Стамбула, Каира, Тбилиси, Кишинева, Тель-Авива, Запорожья, Львова.

Пассажиры из Вильнюса смогут удобно добраться до и в обратном направлении: Одессы, Дубай, Еревана, Харькова, Львова, Стамбула, Днепра, Тель-Авива, Кишинева, Запорожья, Каира, Тбилиси.

Пассажиры из Барселоны смогут удобно добраться в/из Еревана, Тбилиси и регионов Украины.

В МАУ напомнили, что сейчас действуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран.

«С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании», - отметила пресс-служба.

Планы МАУ на 2021 год

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец