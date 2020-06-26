В Одессе закрыли пляж, возле которого потерпел крушение танкер "Делфи"

Решение принято в связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов.

В Одессе власти закрыли пляж, возле которого в 2019 году потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi).

Читайте такжеВ Одесской ОГА отрицают утечку с аварийного танкера "Делфи"Как сообщили в пресс-службе мэрии, 25 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, комиссия рассмотрела вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа «Дельфин», возле которого находится указанный танкер-бункеровщик.

По данным пресс-службы, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж – в районе траверсов 10 и 10а.

«Решение принято в связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также, учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормативов допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а «Дельфина», - сообщили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Читайте такжеВ Одессе случилась новая утечка загрязняющих веществ из аварийного судна "Делфи"Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов. Тогда вытекшее топливо оперативно убрали.

16 июня председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня.

21 июня была зафиксирована новая утечка нефтепродуктов с аварийного танкера, площадь «пятна» достигла 400 кв. м. Чиновники заверили, что она локализована при помощи бонов. По факту утечки прокуратура начала уголовное производство.

23 июня депутат Одесского городского совета Александр Захаров заявил, что от танкера растекается загрязняющее вещество в сторону других пляжей. При этом он обнародовал соответствующий фотоснимок, но Одесская ОГА это отрицала.

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