В Европе началась вторая волна коронавируса, границы снова могут закрыть

После относительного затишья в странах Западной Европы наблюдается значительный рост новых случаев инфицирования коронавирусом, что, по мнению эпидемиологов, свидетельствует о второй волне пандемии. Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии. Меньше всего – в самой пострадавшей от эпидемии стране – в Италии.

Со средины июля в большинстве стран Европы фиксируют увеличение количества инфицированных коронавирусом. Некоторые правительства не скрывают – начинается вторая волна пандемии COVID-19.

Как пишет Obozrevatel, больше всего заболевших в Румынии – 1345 за последние сутки. При этом смертность держится на уровне 40 случаев.

Финляндия с понедельника, 10 августа, по 8 сентября вводит ограничения на поездки для жителей страны в Бельгию, Нидерланды, а также Андорру

Медики уверяют, что из-за низкого уровня коллективного иммунитета от коронавируса, люди будут продолжать активно заражаться еще как минимум год.

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Судя по обновленным данным, увеличение количества инфицированных в Европе началось со средины июля. Главной причиной этому правительства ряда стран называют недостаточность карантинных мер и усталость населения от ряда ограничений.

"Давайте абсолютно четко расскажем о том, что происходит в Европе: боюсь, что среди некоторых наших европейских друзей в некоторых местах вы можете увидеть признаки второй волны пандемии", – сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 4 августа.

Практически то же самое говорят в правительствах разных стран ЕС. Так, глава профсоюза врачей Германии Сюзанна Йона на днях заявила, что страна находится на второй, небольшой волне роста. А желание вернуться к нормальной жизни и игнорирование социального дистанцирования, наблюдаемые по всей Германии, могут свести на нет те успехи, которых они достигли во время первой волны.

В Турции в последние дни наблюдается заметный рост заболевших коронавирусом. Особенно в больших городах. Власти страны связывают это с длинными выходными, которые были в честь праздника Курбан байрам. Чтобы предупредить еще большее распространение болезни, улицы городов патрулируют полицейские, которые следят за соблюдением масочного режима среди местного населения.

"Ношение масок и до этого было обязательным во всех местах - от парков до общественного транспорта. А сейчас вдобавок за этим строго следят полицейские на улицах. Они обязательно сделают вам замечание, если ваша маска будет не надета или надета не так, как нужно. За нарушение масочного режима в стране предусмотрен штраф 3 тыс. лир, в переводе на гривни это около 12 тыс. И эти штрафы не для галочки, людей действительно штрафуют, но в том случае, если человек злостный нарушитель и на него не действуют профилактические беседы. Кроме того, если вы без маски, вас нигде не будут обслуживать, а вход в супермаркеты и другие магазины вообще воспрещен. В магазинах и супермаркетах установлены санитайзеры, а на входе висят плакаты с надписью о том, что вход возможен только в маске", - рассказала сотрудница УНИАН, проживающая в Анкаре.

Неутешительные прогнозы дают во французском Министерстве здравоохранения. По словам их специалистов, осенью или зимой Франция опять столкнется со второй волной эпидемии: "Вирус в любой момент может стать причиной менее контролируемого сценария, который в последнее время циркулирует более активно, с большей потерей дистанционных и барьерных мер".

В испанской столице Мадрид ввели "масочный режим" и вернули ограничения на встречи и работу ночных клубов. В регионе Каталонии, в том числе одном из самых туристических городов Европы Барселоне, зсобираться группами более 10 человек и снова призывают людей не выходить из дома без уважительной причины. Также там обязательно носить маску не только в помещениях, но и на улицах.

"За неношение маски могут оштрафовать на 100 евро. А в целом люди уже немного привыкли к вирусу. Не так сильно придерживаются дистанции, как это было раньше. Рестораны забиты, некоторое время были даже открыты ночные клубы. Единственное, на улицах очень мало туристов по сравнению с обычным докарантинным периодом. Аэропорта пустые. Испания от этого очень пострадала", – рассказала украинка Елена, которая живет в Барселоне.

А вот Финляндия с понедельника, 10 августа, по 8 сентября вводит ограничения на поездки для жителей страны в Бельгию, Нидерланды, а также Андорру. Людям, которые прибывают в Финляндию из этих стран, рекомендуют оставаться на самостоятельном двухнедельном карантине.

Греческое правительство объявило о ночном закрытии границ всех сухопутных пограничных переходов с балканскими странами. Такие меры, по их мнению, улучшат контроль за движением на границе в дневное время.

Коронавирусу нужно 2-5 лет, чтобы обойти весь земной шар

Украинские эпидемиологи и иммунологи уверяют, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в мире очень низкий, поэтому люди будут продолжать активно заражаться еще как минимум год. Это в случае, если в конце 2020-го появится эффективная вакцина или же лекарство. В целом вирусу нужно 2-5 лет, чтобы обойти весь земной шар.

"Уровень коллективного иммунитета от коронавируса и в Украине, и в мире очень низкий. Переболеть должно 75-78%. Официальная статистика – это люди, которые обратились за помощью, а значит заболели. Но ведь есть и те, кто переносит вирус на ногах, у кого-то он идет под видом обычной простуды, а у кого-то вообще не проявляется. Поэтому все эти цифры – достаточно условные. Но для формирования коллективного иммунитета от коронавируса может понадобиться 3-5 года, чтобы сформировалась защита. Как с гриппом: три года ходит один штамп, а потом приходить другой, потому что к первому люди становятся нечувствительными", – заверил в комментарии известный украинский иммунолог Олег Назар.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас тоже говорит о низком иммунитете человечества от коронавируса и пока сам вирус не использует свой потенциал, он никуда не денется: "Но со временем он может стать менее агрессивным, чтобы выживать. Если же он будет убивать своего хозяина, погибнет вместе с ним, а значит не сможет существовать дальше. В этом вирус не заинтересован".

Как сообщал УНИАН, по состоянию 7 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 19 млн человек. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии, США, а также в Индии.

В Украине опасная болезнь диагностирована у 78 261 человека, скончались в период пандемии – 1 852.

На сегодня, по данным УНИАН, для украинцев открыты границы Болгарии, Словении, Ирландии, Турции, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Беларуси, Великобритании и Хорватии.

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