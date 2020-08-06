Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений
15:09, 06 августа 2020Новости туризма
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Ранее для украинских граждан действовал запрет на въезд автотранспортом.
Иллюстрация REUTERS
Черногория разрешила украинским гражданам въезд без ограничений, поскольку Украину отнесли к странам так называемой «зеленой зоны».
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«Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою «зеленую зону» и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее для украинских граждан действовал запрет на въезд автотранспортом.
Ранее в МИД назвали количество стран, границы которых открыты для украинцев.
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