Правительство Австрии объявило, что открытие сектора гостеприимства переносится как минимум до Пасхи.
Читайте такжеНа Прикарпатье из-за вспышки коронавируса срочно отправили ЛяшкоОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения останутся закрытыми. Им по-прежнему разрешено работать на вынос.
В то же время правительство отметило, что 1 марта проведет встречу с экспертами и руководителями государства, чтобы пересмотреть текущий курс действий.
По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, правительство отклонило просьбы некоторых кафе и баров открывать сады и прилегающие территории, так как в марте температура будет повышаться.
Вас могут заинтересовать другие новости
- Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон
- Горнолыжным курортам Италии запретили работать еще три недели
- Страны Европы ужесточают правила въезда из-за новых штаммов коронавируса: на чешско-немецкой границе огромные пробки (видео, фоторепортаж)
- Новый штамм коронавируса: Италия усиливает проверки туристов из Австрии
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.