Бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения останутся закрытыми.

Правительство Австрии объявило, что открытие сектора гостеприимства переносится как минимум до Пасхи.

Читайте такжеНа Прикарпатье из-за вспышки коронавируса срочно отправили ЛяшкоОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения останутся закрытыми. Им по-прежнему разрешено работать на вынос.

В то же время правительство отметило, что 1 марта проведет встречу с экспертами и руководителями государства, чтобы пересмотреть текущий курс действий.

По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, правительство отклонило просьбы некоторых кафе и баров открывать сады и прилегающие территории, так как в марте температура будет повышаться.

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Автор: УНИАН