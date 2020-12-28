Горнолыжный сезон в Австрии стартовал 24 декабря, и несмотря на локдаун австрийцы бросились штурмовать горнолыжные курорты.

В Австрии через три дня после начала горнолыжного сезона некоторые курорты снова ограничивают въезд или вообще прекращают работу.

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Как сообщает Deutsche Welle, несмотря на введенный в Австрии 26 декабря локдаун, на горнолыжных курортах страны был зафиксирован большой наплыв отдыхающих - скопления людей и большие пробки на дорогах.

В частности, 27 декабря из-за большого наплыва людей осталась закрытой долина Боденталь в австрийской федеральной земле Каринтия. Также на выходные из-за большого количества отдыхающих и неспособности обеспечить между ними социальную дистанцию были закрыты трассы на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии, находящемся примерно в ста километрах от Вены.

Сообщения о большом количестве людей поступают также с горнолыжных курортов Хинтерстодер, Вурцеральм и Касберг в Верхней Австрии. Похожая ситуация наблюдается также и на других австрийских горнолыжных курортах, из-за чего местные власти и администрация курортов начали вводить ограничения на посещение.

Ситуацию осложняет также тот факт, что из-за заполненных зон для парковки люди бросают свои машины на обочинах дорог, что приводит к хаосу и возникновению пробок.

Коронавирус в Австрии

В Австрии с 26 декабря введен уже третий локдаун из-за пандемии COVID-19 после - сразу послаблений на Рождество. На ближайшие три недели в стране снова закрыли большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары ежедневного спроса. Одновременно в Австрии началась вакцинация от коронавируса.

В то же время на время локдауна в стране разрешили работу многочисленных горнолыжных курортов. Горнолыжный сезон стартовал в Австрии 24 декабря. Впрочем, только для местных жителей.

Таким образом власти хотят избежать повторения ситуации, которая произошла в феврале 2020 года на курорте Ишгль, вошедшем в историю пандемии как один из крупнейших рассадников коронавируса в Европе. Здесь заразились и повезли COVID-19 к себе домой многочисленные туристы из Австрии, Германии, Нидерландов, Дании и даже Норвегии и Исландии.

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Автор: Марина Григоренко