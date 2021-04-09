Прогуляться по британскому королевскому саду сможет каждый желающий.
Читайте такжеВ Венеции открыли отреставрированные Королевские садыБукингемский дворец в Лондоне впервые полностью откроет свои сады для посетителей. Как говорится в сюжете ТСН, в этом году посетители смогут гулять по парку без гида и даже устраивать пикники на траве. Однако, например, готовить барбекю, употреблять алкоголь или играть с мячом - запрещено.
Открыть сад планируют с июля и будут пускать посетителей до сентября.
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