Открыть сад планируют с июля и будут пускать посетителей до сентября.

Прогуляться по британскому королевскому саду сможет каждый желающий.

Читайте такжеВ Венеции открыли отреставрированные Королевские садыБукингемский дворец в Лондоне впервые полностью откроет свои сады для посетителей. Как говорится в сюжете ТСН, в этом году посетители смогут гулять по парку без гида и даже устраивать пикники на траве. Однако, например, готовить барбекю, употреблять алкоголь или играть с мячом - запрещено.

Открыть сад планируют с июля и будут пускать посетителей до сентября.

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Автор: Ирина Погорелая