Ужесточение противоэпидемических мер в Турции не будет распространяться на туристов.

Комендантский час, введенный в Турции с понедельника из-за распространения COVID-19, не будет касаться иностранных туристов.

Читайте такжеВ Турции усилили комендантский час из-за COVID-19Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Он уточнил, что ужесточать действующие ограничительные меры не планируется, передают РИА Новости.

«Ограничительные меры, принятые в Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль»,— сказал Эрсой.

Кроме этого, как сообщает РБК-Украина, Турция не планирует ужесточать плавила въезда для украинских туристов в ближайшее время.

"Правила въезда для украинцев на данный момент не меняются. Мы надеемся взять под контроль ситуацию с пандемией в Турции в ближайший месяц. Также ожидаем, что в Украине начнется вакцинация. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, мы можем вернуться к этому вопросу (пересмотру правил въезда - ред.). Но на данный момент для украинцев они остаются прежними", - сказал министр культуры и туризма Турции.

Комендантский час в Турции

Кроме действующего комендантского часа с 21:00 до 05:00 в Турции действует полный локдаун на выходные дни. Также в стране школы и вузы переведены на онлайн-обучение, кафе и рестораны работают только навынос, также введен сокращенный режим работы торговых центров, салонов красоты. Отельеры могут обслуживать в своих ресторанах только клиентов гостиницы и не проводить музыкальные мероприятия после 22:00.

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Автор: УНИАН