Все пассажиры в возрасте 12 лет и старше с 6 декабря должны будут сдавать ПЦР-тест по прибытии на Кипр.

В связь с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" власти Кипра решили ужесточить условия въезда в страну.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма Кипра, все пассажиры в возрасте 12 лет и старше уже с 6 декабря 2021 года должны будут сдавать ПЦР-тест по прибытии в Республику Кипр за свой счет, воздушным или морским путем, независимо от страны отправления и наличия сертификата о вакцинации или справки о выздоравлении.

Такое правило будет действовать минимум до 10 января 2022 года, после чего оно будет пересмотрено на основе актуальных эпидемиологических данных.

При этом отмечается, что выборочное тестирование прибывающих на Кипр пассажиров уже началось.

Читайте такжеКипр в любое время года, когда очень хочется погретьсяНапомним, на данный момент вакцинированные от коронавируса туристы из Украины (Кипр признает все вакцины, которые используются в Украине), могут въехать в страну без прохождения ПЦР-теста по прибытию. Такие же правила действуют для переболевших туристов. Невакцинированным путешественникам необходимо сдавать тест на коронавирус перед вылетом и по прибытию.

Стоимость ПЦР-тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, а в аэропорту Пафоса – 32 евро. До получения результата теста придется находиться на самоизоляции, но, как правило, он готов в течение трех часов.

Автор: Марина Григоренко