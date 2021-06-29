Послабления не коснутся людей с прививкой вакциной CoronaVac, позиция по препарату Covishield требует уточнения.

С 1 июля вакцинированные от коронавируса граждане, прибывающие на Кипр из Украины, будут свободны от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции. Однако на Кипре признают не все вакцины.

Соответствующее сообщение обнародовало Посольство Кипра в Украине.

«С 1 июля 2021 г. вакцинированные пассажиры, имеющие действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающих на Кипр🇨🇾 из Украины, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств относительно лабораторного теста и самоизоляции/карантина при соблюдении следующих условий:

1) они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной.

2) Они получили прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации», - говорится в сообщении.

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Таким образом ослабление правил въезда не коснется тех граждан, что получили прививки китайской вакциной CoronaVac. Кроме того, нуждается в уточнении и позиция относительно вакцины Covishield – индийского варианта препарата AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что европейские паспорта вакцинации не признают вакцину Covishield. Граждане Индии, получившие прививку этим препаратом, столкнулись с проблемами при попытке въехать в ЕС.

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Автор: Дмитрий Захаров