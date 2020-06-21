Две авиакомпании сегодня возобновили полеты в Украину

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов.

Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss - из Цюриха, пишет avianews.com.

Ирландский лоукостер в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле для работы до конца летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов, однако рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Соответствующее разрешение авиакомпании выдали итальянские авиационные власти ENAC.

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Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.

Как сообщал УНИАН, по словам комиссара Евросоюза по внутренним делам Илвы Йоханссон, страны Европейского Союза при определенных условиях начнут постепенно открывать для украинцев внешние границы только с 1 июля.

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