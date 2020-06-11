Еврокомиссия обнародовала критерии, по которым будет открывать границы для третьих стран, включая Украину

Эпидемиологические критерии будут включать количество и динамику новых случаев коронавирусной болезни, а также анализ мер, введенных в странах по тестированию, наблюдению, отслеживанию контактов, сдерживанию распространения и лечению.

В Европейской комиссии предоставили объяснения относительно критериев, по которым с 1 июля постепенно начнут открывать внешние границы для третьих стран, в том числе и для Украины.

Читайте такжеАвиакомпании могут отложить восстановление сообщения с Евросоюзом – посол

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. В частности, ограничения на путешествия прежде всего отменят с теми странами, в которых эпидемическая ситуация будет аналогичной или лучше ситуации в странах ЕС. Ограничения не отменят, если в стране эпидемическая ситуация будет хуже, чем в ЕС.

В ЕК отметили, что ключевые критерии в отношении третьих стран должны основываться на доступных данных о распространении коронавируса из третьих стран, Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости и других ресурсов.

В частности, эти критериибудут включать количество новых инфицированных на 100 тысяч населения, динамику роста новых случаев заражения, а также анализ общих мер реагирования стран на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание распространения, лечение и подготовка отчетности.

Кроме того, требуется ввести и осуществлять меры по сдерживанию распространения вируса во время путешествий, включая социальное дистанцирование в течение всего путешествия.

Отмечается, что открытие внешних границ состоится по принципу взаимности, когда границы будут открыты не только со стороны стран ЕС, а и третьих стран, чтобы европейцы могли путешествовать в эти страны.

Также страны-члены ЕС должны подготовить контрольный список стран, с которыми постепенно будут открываться границы. В частности, страны-члены должны согласовывать общую позицию относительно того, является ли ситуация и меры по противодействию коронавирусу в третьих странах эффективными, чтобы можно было отменить запрет на въезд лиц, которые не имеют острой необходимости находиться в ЕС.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 1 июля при определенных условиях начнут постепенно и скоординировано открывать для иностранцев внешние границы. Странам-членам ЕС рекомендовано продлить до 30 июня запрет на въезд иностранцев из третьих стран.

Еврокомиссия предлагает, чтобы страны из региона Западных Балкан были включены уже с 1 июля в список стран, с которыми постепенно будут открываться границы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.