Все рейсы осуществляются согласно расписанию.

Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме в условиях непогоды (снегопад и ветер), все рейсы осуществляются согласно расписанию.

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Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию», - сообщила пресс-служба.

Снегопад в Киеве 12 марта

Днем 12 марта 2021 года Киев накрыл сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится весь оставшийся день и половину ночи.

При этом мэр столицы Виталий Кличко предложил руководителям предприятий и организаций Киева сократить сегодня рабочий день из-за непогоды.

Кроме того, в Киев с 17:00 из-за непогоды временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

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Автор: Павел Степанец