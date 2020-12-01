Новые ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня и будут дествовать две недели.

С 1 декабря Хорватия ужесточает правила пересечения границы для иностранцев, в том числе и для граждан Украины. Данные ограничения будут действовать до 15 декабря включительно.

Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: несколько стран Европы "позеленели"Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии на странице в Facebook.

Согласно новым правилам украинцам будет разрешен въезд при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Его необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, или с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Запрет на пересечение границы не распространяется на граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в странах ЕС и прибывающих в Хорватию из стран Евросоюза. При этом эти страны должны входить в "зеленый список", определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, проезжавшие транзитом без задержания через другие страны ЕС в контрольно-пропускные пункты Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет не распространяется на них.

Также правительство Хорватии определило перечень украинцев, которые постоянно проживают в Украине, но имеют право въезжать в страну на исключительных основаниях:

медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за людьми пожилого возраста;

пограничники;

работники транспортной сферы;

дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей;

лица, путешествующие транзитом;

лица, путешествующие с целью обучения;

моряки;

лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам или имеют другие экономические интересы.

Уточняется, что лица, которые следуют по Хорватии транзитом, должны покинуть ее территорию в течение 12 часов после въезда.

При пересечении границы и пребывании в Хорватии все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности, общие и специальные рекомендации или инструкции Хорватского института общественного здоровья.

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Автор: Ирина Погорелая