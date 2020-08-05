Швеция планирует запустить ночные поезда в Германию и Бельгию

В Европе в последние годы все чаще поднимается вопрос об отказе от авиаперелетов в пользу более экологичных видов транспорта, в частности, поездов.

Швеция планирует запустить новое международное ночное железнодорожное сообщение с Германией и Бельгией к 2022 году в рамках программы по расширению сети ночных поездов по Европе с целью отказа от коротких внутренних авиаперелетов.

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Как сообщает Lonely Planet, новый маршрут соединит шведские города с Гамбургом (Германия) и Брюсселем (Бельгия), таким образом позволив быстро добраться со Скандинавского полуострова до Западной Европы.

В настоящее время Швеция уже предлагает ночные поезда, которые курсируют внутри страны и в Норвегию, максимально добираясь на север к Полярному кругу.

Стоит отметить, что Швеция соединяется с островной частью Дании мостом из Мальме в Копенгаген, откуда также по мосту можно заехать на материковую часть Дании, имеющую сухопутную границу с Германией.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Европе в последние годы все чаще поднимается вопрос об отказе от авиаперелетов в пользу более экологичных видов транспорта, в частности, поездов. Европейские железнодорожные операторы, в свою очередь, оперативно реагируют на растущий интерес к поездам, предлагая новые маршруты и дополнительные услуги, а также снижая стоимость билетов на такой вид транспорта.

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