Автобус из Чернигова до Голубых озер будет курсировать дважды в день по понедельникам, субботам и воскресеньям.

Теперь попасть на знаменитые Голубые озера в селе Олешня в Черниговской области можно будет автобусом.

Как сообщается на Facebook-странице информационного центра Черниговщина туристическая приглашает, автобус из Чернигова в комплекс "Голубые озера" будет курсировать дважды в день три раза в неделю. В Чернигове он будет отправляться от І городской больницы, кафе "Белый налив".

Расписание движения автобуса г. Чернигов - комплекс "Голубые озера"

Понедельник, суббота, воскресенье - 9:00, 18:00

Расписание движения автобуса комплекс "Голубые озера" - г. Чернигов

Понедельник, суббота, воскресенье - 11:00, 20:00

Стоимость проезда составит 80 гривень.

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Голубые озера в селе Олешня на Черниговщине: интересные факты

Затопленные песчаные карьеры в селе Олешня Репкинского района на Черниговщине образовали четыре озера и стали памятником природы. Самое большое озеро достигает площадью 25 га и 20 м глубиной. Из-за того, что дно покрыто залежами кварцевого песка, вода озера имеет насыщенный голубой цвет.

Голубые озера расположены вблизи села Олешня Репкинского района Черниговской области. Добраться туда можно как автомобилем (дорога хорошая), так и электричкой "Чернигов – Горностаевка".

В Голубых озерах вода прозрачна и чистая, словно кристалл. А еще здесь идеальное место для отдыха: свежий воздух, сосновый лес и удобные пляжи с белым мягким песком. Ежегодно на Голубые озера в Олешне приезжают свыше 200 тысяч туристов не только из Украины, но и из-за рубежа. Также это место любят рыбаки.

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Автор: Марина Григоренко