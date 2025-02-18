Всего в рейтинг попали 20 европейских туристических направлений.

Крошечное княжество Монако, известную большой концентрацией богачей, признали обязательным для посещения в 2025 году направлением Европы.

Чтобы составить свежий рейтинг, эксперты портала Europe's Best Destinations опросили более 1,2 миллиона путешественников из 158 стран. Всего было проанализировано более чем 500 захватывающих мест, 20 самых популярных среди которых были названы лучшими европейскими направлениями 2025 года.

"Ищете ли вы лучшие городские каникулы в Европе, самые безмятежные природные места или лучшие солнечные направления для отпуска, в этом списке найдется что-то для каждого путешественника. От знаковых культурных центров до скрытых жемчужин, эти направления предлагают идеальное сочетание истории, культуры, гастрономии и природной красоты", – отмечают авторы топа.

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Монако возглавило рейтинг как "уникальное направление, устанавливающее стандарты высококачественного туристического опыта в Европе".

"Благодаря идеальному сочетанию устойчивости, роскоши, культуры, гастрономии, оздоровления, спорта и круглогодичных мероприятий, Монако предлагает исключительные впечатления для всех путешественников. Будь то романтический отпуск, семейный отдых или эксклюзивный отдых, княжество отличается комфортом, изысканностью и обслуживанием мирового класса", – гласит консенсус туристических экспертов.

20 лучших мест Европы для посещения в 2025 году

Монако Рига, Латвия Дубровник и Цавтат, Хорватия Мадрид, Испания Намюр, Бельгия Амстердам, Нидерланды Ольян, Португалия Остров Млет, Хорватия Лиссабон, Португалия Антипаксос, Греция Дерми, Албания Бат, Великобритания Фолегандрос, Греция Стамбул, Турция Эз, Франция Аскона, Швейцария Олесунн, Норвегия Кассис, Франция Севилья, Испания Порто-Монтенегро, Черногория

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Бен Уэст расскал, можно ли бюджетно отдохнуть в Монако.

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