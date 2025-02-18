Tripadvisor определил десять лучших пляжей мира в 2025 году по версии.

Греция является одним из самых популярных мест для летнего отдыха на море, а потому неудивительно, что лучший пляж мира на данный момент находится именно в этой стране.

Так, согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards 2025 от крупнейшей в мире платформы для путешественников Tripadvisor, лучшим для пляжного отдыха в этом году является пляж Элафониси на греческом острове Крит, известный на весь мир своим песком розового цвета.

"С розовыми (да, розовыми) песками и бирюзовыми водами пляж Элафониси – одно из тех мест, которые нужно увидеть, чтобы поверить. Мелкие лагуны идеально подходят для любопытных детей, а более глубокие воды приглашают взрослых на всевозможные приключения: плавание, подводное плавание, что угодно. Просто не забудьте остаться до заката – вы не пожалеете", – гласит консенсус экспертов по путешествиям.

Видео дня

За ним следуют пляж Банана на острове Пхукет в Таиланде, впечатляющий туристов своими коралловыми рифами, и Орлиный пляж на Арубе, с белоснежными песками и невероятными закадами солнца.

10 лучших пляжей мира в 2025 году по версии Tripadvisor

Пляж Элафониси, Крит, Греция (Elafonissi Beach). Банана Бич, Пхукет, Таиланд (Banana Beach). Игл-Бич, Ораньестад, Аруба (Eagle Beach). Пляж Сиеста, Сиеста-Ки, Флорида (Siesta Beach). Пляж Фалезия, Алгарви, Португалия (Praia da Falésia). Пляж Варадеро, Варадеро, Куба (Playa Varadero). Пляж Баваро, Пунта-Кана, Доминиканская Республика (Bavaro Beach). Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Испания (Playa de Muro Beach). Пляж Келингкинг, Нуса Пенида, Индонезия (Kelingking Beach). Пляж Миртос, Кефалония, Греция (Myrtos Beach).

Как сообщал УНИАН, годом ранее аналогичный рейтинг Tripadvisor возглавил португальский пляж Фалезия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.