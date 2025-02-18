Греция является одним из самых популярных мест для летнего отдыха на море, а потому неудивительно, что лучший пляж мира на данный момент находится именно в этой стране.
Так, согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards 2025 от крупнейшей в мире платформы для путешественников Tripadvisor, лучшим для пляжного отдыха в этом году является пляж Элафониси на греческом острове Крит, известный на весь мир своим песком розового цвета.
"С розовыми (да, розовыми) песками и бирюзовыми водами пляж Элафониси – одно из тех мест, которые нужно увидеть, чтобы поверить. Мелкие лагуны идеально подходят для любопытных детей, а более глубокие воды приглашают взрослых на всевозможные приключения: плавание, подводное плавание, что угодно. Просто не забудьте остаться до заката – вы не пожалеете", – гласит консенсус экспертов по путешествиям.
За ним следуют пляж Банана на острове Пхукет в Таиланде, впечатляющий туристов своими коралловыми рифами, и Орлиный пляж на Арубе, с белоснежными песками и невероятными закадами солнца.
10 лучших пляжей мира в 2025 году по версии Tripadvisor
- Пляж Элафониси, Крит, Греция (Elafonissi Beach).
- Банана Бич, Пхукет, Таиланд (Banana Beach).
- Игл-Бич, Ораньестад, Аруба (Eagle Beach).
- Пляж Сиеста, Сиеста-Ки, Флорида (Siesta Beach).
- Пляж Фалезия, Алгарви, Португалия (Praia da Falésia).
- Пляж Варадеро, Варадеро, Куба (Playa Varadero).
- Пляж Баваро, Пунта-Кана, Доминиканская Республика (Bavaro Beach).
- Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Испания (Playa de Muro Beach).
- Пляж Келингкинг, Нуса Пенида, Индонезия (Kelingking Beach).
- Пляж Миртос, Кефалония, Греция (Myrtos Beach).
Как сообщал УНИАН, годом ранее аналогичный рейтинг Tripadvisor возглавил португальский пляж Фалезия.
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