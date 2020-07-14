Правила въезда в Хорватию для украинцев: Зеленский попросил своевременно информировать об изменениях

Украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с хорватским премьером Андреем Пленковичем призвал его заблаговременно информировать об изменениях относительно пересечения хорватской границы для украинцев.

Об этом говорится на сайте президента.

Читайте такжеГраницы для украинцев уже открыли 25 стран (список)Зеленский отметил, что странам необходимо объединить усилия надлежащей координации и своевременного информирования о возможных изменениях в порядке пересечения границы гражданами Украины. Речь идет о недавних изменениях, через которые украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию ли сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.

«Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических «магнитов» для наших граждан», – сказал президент Украины.

Во время разговора стороны обсудили дальнейшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Кроме этого, премьер Хорватии выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на Донбассе.

Ранее УНИАН сообщал, что Австрия до конца июля продлила запрет на полеты в Украину.

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