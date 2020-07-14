Австрия до конца июля продлила запрет на полеты в Украину

Австрия запретила посадки самолетам из 18 стран.

Австрия продлила запрет на полеты в Украину до конца июля. Также был расширен список стран «красной зоны».

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Отмечается, что Австрия запретила посадки самолетам из 18 стран: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Египет, Иран, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Швеция, Украина и Великобритания.

В итоге полеты из Украины не смогут начать авиакомпании Austrian Airlines из Киева в Вену, Wizz Air из Киева и Харькова в Вену, Ryanair Laudamotion из Киева в Вену.

Пассажиры могут обратиться для возврата денег или переноса вылета на другую дату.

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