Билеты на поезд "Мукачево – Кошице" стоимостью от 363 грн уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов.

"Укрзализныця" с 11 декабря 2022 года возвращает международное сообщение "Мукачево – Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице", которое свяжет удобный хаб на Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезда будут курсировать ежедневно дважды в день. Так, поезд №960/961 "Кошице – Мукачево" будет отправляться из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно поезд будет отправляться из Мукачево в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17. Также поезд №962/963 "Кошице – Мукачево" будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно поезд будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Кроме того, поезда будут проходить через станцию Чоп: в направлении Мукачево – в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26, что позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда с/до Кошице.

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"Для тех, кто едет в направлении Киева, подойдут рейсы поездов №60 "Чоп – Киев" (отправление из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 "Ужгород – Киев" (отправление из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23)", – говорится в сообщении.

А для тех, кто направляется за границу, подойдет поезд №45/46 "Харьков – Ужгород" (через Киев) – он отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, в Чоп прибывает в 14:18.

Отмечается, что билеты стоимостью от 363 грн уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов.

Международные маршруты "Укрзализныци"

Рейс "Мукачево – Кошице" станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев, а всю сеть с возможными пересадками можно увидеть по ссылке.

28 октября "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения – до Кишинева, Перемышля, Хелма и Вены.

С 1 ноября 2022 года в приложении "Укрзализницы" можно купить билеты на международные рейсы.

С 10 ноября 2022 года "Укрзализныця" перевела полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 "Киев – Варшава", чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

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