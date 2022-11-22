Билеты на этот поезд теперь продаются исключительно онлайн.

"Укрзализныця" сегодня утром открыла продажу билетов на поезд сообщением Киев-Варшава сразу на две даты: 10 и 11 декабря.

Отмечается, что эти билеты теперь продаются исключительно онлайн – в приложении, чат-боте (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), на сайте (https://booking.uz.gov.ua/) – и не больше 4 в одни руки.

В пресс-службе также отметили, что это "существенно уменьшило возможности перекупщиков" и позволило "Укрзализныце" дать в открытый доступ на 25% больше билетов.

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"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы", - добавили в УЗ.

Поезд Киев-Варшава: детали продажи билетов

10 ноября "Укрзализныця" перевела полностью в онлайн продажу билеты на поезд №67/68 Киев – Варшава, чтобы помешать спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

Также с 1 ноября в приложении "Укрзализныци" можно купить билеты на международные рейсы.

28 октября "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения до Кишинева, Перемышля, Хелма и Вены.