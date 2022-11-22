УЗ уже открыла продажу билетов на эти рейсы.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на рейс Интерсити+ №743/744 Киев – Львов, который будет отправляться из Киева уже с 25 ноября.

"Уже с 25 ноября можно будет ежедневно отправляться из столицы в 06:20 с Киева-Пассажирского или в 06:37 со Святошино (напомним, обе станции соединены Киевской кольцевой электричкой, которая начинает курсировать с 05:30) и прибывать во Львов до полуденного кофе в 11:58", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что обратный рейс будет отправляться в 15:30 и прибывать в Святошин в 21:03, на Киев-Пассажирский в 21:17.

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В пресс-службе также напомнили, что на борту каждого Интерсити+ работает онлайн-библиотека, онлайн-кинотеатр и WOG-cafe с обновленным бортовым меню.

Новые рейсы Укрзализныци и продажа билетов на поезда

Как сообщал УНИАН, 22 ноября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд сообщением Киев – Варшава сразу на две даты: 10 и 11 декабря. В УЗ подчеркнули, что эти билеты теперь продаются исключительно онлайн.

Отметим, что с 1 ноября в приложении "Укрзализныци" можно купить билеты на международные рейсы. Кроме того, пассажир будет видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

Ранее, 28 октября, "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения до Кишинева, Перемышля, Хелма и Вены. Восстанавливается также ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны, а также претерпевают положительные сдвиги в графике скоростные поезда "Интерсити+".

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