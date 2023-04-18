Местные предприниматели уже готовятся к лету, игнорируя тот факт, что в прошлом году из-за мины одному из украинцев даже оторвало голову.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "отменила" взрывной курортный сезон для одесситов, напомнив, что из-за минной опасности - это нецелесообразно.

Об этом она заявила на брифинге в медиацентре Украина-Одесса, отвечая на вопрос журналистов, как будет проходить курортный сезон, в частности в Одессе. Вопрос возник из-за этого, что ранее военные уже сообщали о невозможности использования морских пляжей из-за военной агрессии РФ, но предприниматели все же готовят к открытию прибрежные клубы, рестораны и тому подобное.

"Местные власти предупреждены, что открытие курортного сезона нецелесообразно. С нашей стороны проинформированы органы местной власти о том, какие угрозы могут быть", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что сейчас ожидается решение Одесской областной военной администрации, которая уполномочена в этом случае определить для населения, как все должно происходить.

"Понимая, что регион должен развиваться, все же безопасность на переднем плане", - добавила Гуменюк.

Одесситы встретили прошлый курортный сезон в Одессе кроваво

Напомним, что в 2022 году из-за войны с РФ курортный сезон в Одессе был под запретом, поскольку побережья города превратились в настоящие рубежи обороны из-за присутствия кораблей РФ в Черном море. Также в акватории наблюдается повышенная минная опасность, поскольку взрывоопасные предметы россиян могут дрейфовать вдоль побережья.

Однако некоторые украинцы в прошлом сезоне проигнорировали этот запрет, что привело к ряду трагедий. Например, прошлым летом во время купания в море мужчине оторвало голову из-за мины. Тогда он проигнорировал предостережение и решил насладиться волнами на день рождения. И это, к сожалению, не единичный случай. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук регулярно сообщает о случаях, когда украинцы гибнут от мин на побережье.

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