Ранее это было возможно на год, после чего нужно было пересечь границу и въехать в Грузию заново.

Правительство Грузии увеличило до двух полных лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.

Как передает издание "Новости-Грузия", ранее это было возможно на год, после чего нужно было пересечь границу и въехать в Грузию заново.

Украинские беженцы в Грузии

По данным ООН, в Грузии с начала войны в качестве беженцев находится не менее 25 тысяч граждан Украины.

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В то же время, как отмечает издание, в неправительственной организации Центр социальной справедливости отмечают, что трудоустроены в Грузии только 20% из украинских беженцев. Еще 58% хотели бы работать, но в этом направлении нет специальной госпрограммы. При этом 69% их них имеют высшее образование, а 84% – опыт работы.

Самой серьезной проблемой украинские беженцы в Грузии называют жилье из-за роста цен на аренду. Не имеют денег на основные потребности 35% из них, 19% не имеют регулярного доступа к продуктам питания, 16% – к одежде и обуви и 14% – к медицинским услугам.

В отчете организации также отмечается, что в стране предоставлялась помощь для украинских семей, въехавших в Грузию в марте-июле 2022 года, но одновременно указывается, что украинцы, въехавшие в страну после 15 июля, не могут пользоваться этой программой. Также, поскольку после начала войны многие украинцы въехали в Грузию без необходимых документов, они не смогли воспользоваться всеми программами, предложенными государством.

Центр социальной справедливости призвал правительство Грузии разработать единый и скоординированный план действий поддержки украинских беженцев, в частности, создать единый информационный портал, который позволит им получать полноценную информацию на языке, который они понимают.

Как ранее сообщаал УНИАН, украинцы, которые выехали в Великобританию после начала полномасштабной войны РФ, смогут получить билеты на песенный конкурс "Евровидение".

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