Украина пригласила делегацию парламента Грузии приехать в Киев с визитом, однако представители Сакартвело отказались. Как отметил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа, эта встреча должна была состояться в годовщину полномасштабной войны 24 февраля.
"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", - передает слова Заркуа ресурс Interpressnews.
В то же время член правящей партии отмечает, что власти Грузии и в дальнейшем поддерживают украинский народ. В том числе пытается сделать все для этого на всех уровнях.
Кроме этого Заркуа заявил, что многие сильные страны "не решились сделать то, что решилась Грузия против России". Он сказал это в контексте и европейских государств.
Грузия и ее действия во время российско-украинской войны
Премьер страны Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в попытке открыть второй фронт войны с Россией в Грузии.
В начале февраля в Грузии захотели снова возобновить авиасообщение с Россией. Европейский союз объяснил, чем это грозит Тбилиси.
В Сети появились шокирующие кадры с состоянием бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили: политик потерял в тюрьме более 50 килограмм веса.
В то же время в конце октября прошлого года стало известно, что на войне против России погибли 23 грузинских добровольца.