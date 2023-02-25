Беженцам выделят около 3 тысяч билетов.

Украинцы, которые выехали в Великобританию на фоне полномасштабной войны, которую против нас развязала РФ, смогут получить билеты на песенный конкурс "Евровидение". Для беженцев выделят около 3 тысяч билетов.

Как сообщает The Guardian, Великобритания решила таким образом поддержать Украину и ее граждан, которые были вынуждены бежать от войны. Помимо этого, правительство страны объявило о том, что выделит 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "Евровидение" продемонстрировало украинскую культуру.

Министр культуры Великобритании отметила, что "Евровидение" не получается провести в Украине из-за незаконного вторжения Путина. А потому ее страна проведет конкурс и решительно настроена сделать так, чтобы украинцы были в центре внимания на песенном мероприятии.

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"Людям, перемещенным в результате войны, будут предложены тысячи билетов, чтобы они могли принять участие в представлении, посвященном их родине, их культуре и музыке. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", - цитирует министра издание.

Как украинским беженцам получить билеты на "Евровидение"

Украинцы, которые находятся в Великобритании и оформлены как переселенцы, могут подать заявку на билеты. Известно, что билеты будут субсидированы Департаментом культуры, СМИ и спорта Великобритании. С каждой продажи будет взиматься плата в размере 20 фунтов стерлингов (около 800 гривень). Издание отмечает, что украинцы смогут посетить полуфиналы и финал "Евровидения", который состоится 13 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Санина станет одной из четырех ведущих Евровидения-2023.

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