Въезд будет возможен при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от коронавируса и с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Грузия с 1 июня откроет свои сухопутные границы.

Об этом заявил на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, передает Эхо Кавказа.

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Пересечь границу смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 или же имеющие документ, подтверждающий проведение PCR-теста с отрицательным результатом.

Границу также можно будет пересечь с отрицательным PCR-тестом, который был проведен не ранее 72 часов до въезда в Грузию. Однако в таком случае в течение следующих 72 часов (после приезда) нужно будет сделать еще один PCR-тест.

Кроме того, туристам рекомендуется приобрести медицинскую страховку, которая покроет все случаи, связанные с COVID-19.

В перечень стран, граждане или резиденты которых могут въехать в Грузию при наличии отрицательного PCR -теста, добавлены: Канада, Япония, Кувейт, Южная Корея, Китай, Молдова, Оман.

Кроме того, с 1-го июня полностью снимается ограничение в выходные дни для объектов общественного питания.

По словам главы оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгия Гибрадзе, рестораны смогут принимать гостей и в закрытых пространствах. Но в силе остается ограничение на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками, банкетами и др.

Закрытие границ Грузии

Власти Грузии приняли решение о закрытии границ государства из-за распространения коронавируса в марте 2020 года.

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Автор: Леся Лещенко