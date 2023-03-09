Обязательное ношение верхней части купальника власти Берлина сочли дискриминацией женщин.

Городские власти Берлина разрешили женщинам купаться топлес во всех городских бассейнах. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Отмечается, что в городской совет поступила жалоба на гендерную дискриминацию. Жительница Берлина возмутилась, что ей не разрешили плавать в бассейне с голой грудью, хотя никаких формальных запретов на это не существует.

Женщина подчеркивала, что общие правила пользования бассейнами предписывают ношение "купальных костюмов, имеющихся в продаже" – без каких-либо уточнений касательно гендерных различий и ограничений.

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В городском совете Берлина рассмотрели жалобу и решили дополнительно уточнить в правилах, что "лица женского пола, а также лица с грудью, воспринимаемой как женская" не обязаны носить верхнюю часть купальника в городских бассейнах.

"Принятое решение создает равные права для всех берлинцев, будь то мужчины, женщины или небинарные лица, а также создает правовую определенность для персонала банных заведений", – пояснили в мэрии.

Борьба за гендерное равенство в Европе

Власти испанской Каталонии еще в 2019 году разрешили женщинам не носить верхнюю часть купальника на территории общественных бассейнов. Решение было принято в контексте борьбы с гендерной дискриминацией.

Также в прошлом году британская авиакомпания Virgin Atlantic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, отменила строгие правила касательно рабочей униформы персонала. Теперь члены экипажей самолетов могуть "выразить свою гендерную идентичность", как посчитают нужным.

Но не всегда борьба за равенство между полами происходит в столь "легкой сфере", как ношение одежды определенного типа. Так, в Англии всерьез обсуждают, следует ли сделать бога "гендерно нейтральным". Тема очень серьезная.

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