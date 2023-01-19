К этому призвал наблюдательный совет компании Meta.

В социальных сетях Facebook и Instagram скоро могут реализовать изменение в правилах, которого долгое время добивались активистки. Речь о возможности публично демонстрировать соски.

Как передает портал The Guardian, пойти на такой шаг призвал наблюдательный совет Meta. Группа ученых, политиков и журналистов, консультирующих компанию, призвала изменить правила регулирования в отношении наготы и сексуальной активности. Совет призвал ввести в упомянутом вопросе "четкие критерии в соответствии с международным стандартом в области прав человека".

Рекомендация последовала за цензурой Facebook в отношении американской семейной пары, в которой состоят трансгендерные и небинарные личности. Они выложили фото, где позировали топлес, но с закрытыми сосками. В публикациях описывалась транс-медицина, и с их помощью собирались деньги на первоклассную операцию.

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Посты отметили пользователи, после чего началась проверка системой искусственного интеллекта. Алгоритмы удалили публикации, но затем американская пара обжаловала решение, и Meta восстановила сообщения.

Согласно заявлению совета, "политика [компании] основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом". Из-за этого запрет на демонстрацию сосков и похожие правила становятся "неясными" для интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователей. Консультанты рекомендовали Meta "определить четкие, объективные, соблюдающие права критерии" в вопросе модерирования наготы.

Представитель компании заявил, что она "приветствует решение совета". По его словам, публикации трансгендерной и небинарной пары были восстановлены еще "до принятия решения" внутри Meta.

"Мы постоянно развиваем нашу политику, чтобы сделать наши платформы более безопасными для всех. Мы знаем, что можно сделать еще больше для поддержки сообщества ЛГБТК+, и это означает сотрудничество с экспертами и организациями по защите прав ЛГБТК+ по целому ряду вопросов и улучшению продуктов", — добавил представитель Meta.

Курьезы с социальными сетями

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