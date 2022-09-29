Также изменениям подверглась и система онлайн-бронирования Virgin Atlantic: теперь клиенты могут выбирать гендерно-нейтральные обращения.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, отменила правила для мужской и женской униформы, чтобы члены экипажей самолетов могли "выразить свою гендерную идентичность".

Об этом сообщает The Sun.

Согласно предыдущим правилам "гендерной униформы", мужчины должны были носить бордовые брючные костюмы, а женщины – классические красные юбки и пиджаки. С 2019 года, когда авиакомпания отменила строгие правила макияжа, женщинам-членам экипажа также разрешили надевать брюки.

Видео дня

Кроме того, авиакомпания Брэнсона предоставила возможность персоналу и пассажирам авиарейсов выбирать значки с местоимениями того пола, согласно которому они бы хотели, чтобы к ним обращались.

Также изменениям подверглась и система онлайн-бронирования Virgin Atlantic: теперь клиенты могут выбирать гендерно-нейтральные обращения.

В мае 2022 года Virgin Atlantic стала первой крупной глобальной авиакомпанией, которая позволила персоналу демонстрировать татуировки.

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года латвийская авиакомпания airBaltic первой среди авиаперевозчиков Европы ввела новые демократические правила внешнего вида для экипажей самолетов.

В частности, экипажам самолетов разрешили демонстрировать пирсинг и тату. Также работникам авиакомпании предоставили право самостоятельно выбирать себе прически на время работы.