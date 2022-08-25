В Каталонии бассейны можно посещать топлес / фото ua.depositphotos.com

Департамент по вопросам равноправия и феминизма Женералитата Каталонии во Всемирный день топлесс, который отмечается 23 августа, напомнил о праве женщин загорать и купаться в общественных бассейнах с обнаженной грудью.

Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Twitter.

"Сексуализация женщин начинается в молодом возрасте и сопровождает нас всю жизнь, примером тому является тот факт, что в некоторых местах нам приходится прикрывать грудь. То, что мы должны прикрывать грудь, – это дискриминация. Во Всемирный день топлесс мы требуем освобождения наших тел", – говорится в сообщении.

В опубликованном ролике, в частности, показана мужская грудь с надписью "этот сосок свободен", а другая – женская, прикрытая рукой, с надписью "но не этот".

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В свою очередь глава департамента Таня Верге добавила, что "никогда больше женщина не будет изгнана за то, что она женщина", имея в виду некоторые общественные бассейны, которые не позволяют женщинам ходить топлесс.

Отметим, в сентябре 2019 года власти Каталонии разрешили женщинам загорать и купаться в местных бассейнах топлесс. Ранее без верха можно было плавать только в бассейнах Барселоны.

Как сообщал УНИАН, ранее в итальянском курортном городе Сорренто запретили ходить по улицам за пределами пляжей с голым торсом – как без рубашки, так и в купальнике.