Чтобы избежать карманных краж, важно сохранять бдительность и держать свои ценности в безопасности.

Карманные кражи – распространенная проблема в популярных городах, и именно увлеченные экскурсиями туристы часто становятся целями воров.

Как пишет Travel Off Path, ежедневно во всем мире регистрируется более 400 тысяч случаев карманных краж, а одна треть страховых случаев приходится на потерю или кражу ценностей.

Эксперты по путешествиям объясняют, что когда люди находятся в новом месте, у них может возникнуть соблазн ослабить бдительность. В конце концов, они приезжают туда в отпуск и просто хотят хорошо провести время. Именно поэтому туристы являются естественной мишенью для карманников. Поэтому чтобы избежать карманных краж, важно сохранять бдительность и держать свои ценности в безопасности.

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Пять способов не стать жертвой карманных краж этим летом

1. Будьте осторожны в переполненных местах. Карманники любят работать в местах с интенсивным движением и где точно будет много туристов. Когда вы находитесь в толпе, вас легко можно толкнут, и это облегчает карманникам условия, чтобы подобраться к вам и получить доступ к вашим ценностям.

Зоны с интенсивным движением, как правило, являются местами, где есть отвлекающие факторы. Независимо от того, находитесь ли вы на вокзале, пытаясь спланировать свое путешествие, или делаете селфи на популярной туристической достопримечательности, вы, вероятно, будете дезориентированы или сосредоточитесь на чем-то другом.

Одна из самых распространенных тактик карманных краж называется "толкни и уйди". Один вор притворится, что случайно наткнулся на вас, а его сообщник обчистит ваши карманы, пока вы отвлекаетесь.

2. Не светите своими ценностями. Часто меры, направленные на предотвращение карманных краж в популярных туристических местах, на самом деле могут быть использованы карманниками в своих интересах. Например, предупредительные знаки "Остерегайтесь карманников" или "Здесь орудуют карманники" на популярных локациях. Когда туристы читают такие вывески, они инстинктивно проверяют свои ценности, чтобы убедиться, что их собственность находится там, где ее оставили. Но на самом деле таким образом туристы показывают карманникам, где именно они хранят свои ценности.

В данном случае, проще всего защитить свои ценности, держа их в передней части тела, например, в поясной сумке. Если вы инстинктивно потянетесь, чтобы проверить свои ценности, крепко держите их в руке, пока не покинете "зону риска". Это отпугнет карманников и позволит вам сразу же почувствовать, если кто-то потянется к вашему кошельку или телефону.

3. Будьте осторожны у банкомата. Скимминг кредитных карт – это афера, которая может обойтись туристам в значительную сумму, но, к счастью, этого мошенничества легко избежать. Достаточно не общайться ни с кем, кто приближается к вам, когда вы пользуетесь банкоматом. Часто воры делают вид, что они могут помочь вам получить доступ к вашим деньгам, избегая при этом комиссий местных банков, но на самом деле они хотят использовать устройство для скимминга карт, чтобы получить доступ к данным вашей карты.

Также старайтесь не пользоваться банкоматами в малолюдных местах, особенно если вы путешествуете в одиночку. Если кто-то стоит слишком близко к вам, когда вы пытаетесь снять наличные, отмените транзакцию и используйте другой банкомат.

Если вы все еще не уверены, безопасно ли пользоваться банкоматом, подумайте о том, чтобы оплачивать товары и услуги картой, а не снимать наличные. Во многих отелях также есть банкоматы или службы обмена валюты, которые являются безопасными и надежными.

4. Не показывайте наличные. Попытайтесь замаскировать свое богатство. Если вам нужно достать бумажник, чтобы заплатить за что-то, достаньте только те деньги, которые вам нужны, а не доставайте всю пачку. И никогда не считайте свои деньги публично.

Вы также можете скрыть свое богатство, оставив любые крупные или дорогие украшения дома или храня их в сейфе своего гостиничного номера. Также лучше избегать дорогой дизайнерской одежды от крупных брендов. Если вы выглядите дорого или хвастаетесь дорогими вещами, то вы намекаете, что в вашем кошельке есть что-то ценное. Ведь хотя нет ничего плохого в том, чтобы выделяться из толпы, это также делает вас очевидной мишенью для карманников.

Еще один совет – постарайтесь не выглядеть туристом.

5. Распознайте карманников. Наконец, лучший способ избежать карманных краж – распознавать карманников и понимать, как они действуют. Если вы заметили, что кто-то слоняется в общественном месте, осматривая прохожих или их кошельки и сумки с покупками, то это может быть карманник.

Если незнакомый или малознакомый вам человек слишком фамильярен, обнимает вас или стоит слишком близко, предлагая указания или советы, то он также может быть карманником. При этом помните, что карманники часто работают в команде, поэтому ваш новый знакомый может отвлечь вас, чтобы его сообщник мог забрать ваш кошелек.

Как сообщал УНИАН, ранее Италия была признана страной Европы с самым большим количеством карманных воров, жертвами которых нередко становятся именно туристы.

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