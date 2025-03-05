По результатам расследование действия отеля в Анталье признали дискриминацией.

Курортный отель в турецкой Анталье был оштрафован на 141 934 турецких лиры (около 3,9 тысяч долларов) за дискриминацию, выразившуюся в запрете двум мужчинам проживать в одном номере.

Как пишет местное издание Urfa Değişim, двое друзей-мужчин хотели остановиться в одном номере одного из отелей в Анталье, однако его руководство отклонило эту просьбу, заявив, что у них нет практики размещения "только для мужчин".

После этого мужчины обратились в Турецкий институт по правам человека и равенству (TİHEK), который провел расследование и установил, что данная практика отеля является дискриминационной и основывалась только на предположениях и предубеждениях, не имевших под собой каких-либо объективных и разумных оснований. По этой причине на отель был наложен административный штраф в максимальном размере, установленном законодательством.

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Тем временеме, руководство отеля пока не сделало официального заявления по данному вопросу, однако некоторые источники утверждают, что они планируют обжаловать это решение.

В свою очередь журналисты издания называют решение TİHEK важным поворотным моментом в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Турции. Это решение дает четкий сигнал гостиницам и другим предприятиям сферы размещения о том, что им не следует допускать дискриминации.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкие шеф-повара рассказали, как выбрать хороший ресторан в Турции и каких блюд избегать.

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