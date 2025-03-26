Они порадуют гостей захватывающими пейзажами, историческим наследием ну и незабываемыми пляжами.

Если вы мечтали об идиллическом средиземноморском отдыхе, но желательно без толп таких же отдыхающих, и не за все деньги мира, то на этот случай есть несколько островов Средиземноморья, которые до сих пор остаются незамеченными для большинства, и где вы не опустошит свой кошелек.

Липари, Италия

Небольшой остров у побережья Сицилии, о существовании которого большинство туристов даже не подозревают. У него долгая история, восходящая к римскому периоду, и хотя сохранилось не так много исторических артефактов, за исключением коллекции, размещенной в местном Археологическом музее, он излучает очарование Старого Света.

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Небольшая одноименная столица Липари - портовый город, заполненный красочными домами, в то время как второе по величине поселение Каннето имеет длинный пляж и современную набережную с джелатериями и семейными закусочными.

Единственный способ добраться на остров - сесть на паром из Сицилии. Что касается цен, однодневное пребывание в 3-звездочном отеле Trione обойдется в $132 для 2 взрослых, а обед в траттории обойдется в среднем в $25 за небольшую порцию пасты и местное красное вино.

Гозо, Мальта

Остров на сколько маленький, что вы бы не подумали о проведении даже выходных тут. Но на самом деле тут можно провести целую неделю и не исчерпать чудеса, которые стоит увидеть.

Самым известным муниципалитетом на острове является Виктория (или Рабат, как его называют на мальтийском языке), средневековая цитадель, полностью окруженная стенами, где дома построены из характерного камня цвета охры.

Однако Гозо - это в первую очередь пляжное направление, и если вы приехали сюда ради моря, залив Рамла должен быть в вашем маршруте.

За свежевыловленной рыбой, тушеным ягненком и другими мальтийскими деликатесами отправляйтесь в село Шаара, где находится монументальная церковь в стиле барокко и легендарный ресторан Ta' Frenc.

Если вы ищете недорогое проживание в Виктории, в Maria Rosa Suites есть двухместные номера от $133 за 2 взрослых, а что касается еды, то среднее количество основного блюда в ресторане Старого города составляет $16,32.

Кефалония, Греция

Она находится в Ионической части Средиземноморья, и лучше всего ее можно описать впечатляющей береговой линией, перемежающейся известняковыми скалами и пляжами с белым песком, а также нетронутой культурой.

Оживленная столица Аргостоли вторгается в узкую гавань, и в ней есть множество местных таверн и узо-баров, включая Tzivras, работающий с 1933 года и пользующийся огромной популярностью благодаря своему телячьему стифадо.

В Фискардо вы увидите хорошо сохранившуюся архитектуру венецианской эпохи (другими словами, именно сюда вы отправляетесь за домами на набережной в пастельных тонах, как на открытках), а что касается пляжного отдыха, ни один визит на Кефалонию не будет полным без дня праздного отдыха на пляже Миртос.

Это только самое известное: есть несколько менее известных мест для купания, часто доступных только пешком, которые обеспечивают часть той столь необходимой эксклюзивности, которую вы не найдете нигде в Греции в наши дни.

Ночь в отеле Belle View, расположенном среди холмов с видом на море, обойдется в $104 на двоих.

Если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, в центре Аргостоли есть гиросы всего за $5. Вам также не придется сильно тратиться на местную еду - полноценный обед в недорогой таверне обойдется в $14–$16.

Бозджаада, Турция

Остров сохранил большую часть своего исторического эллинского очарования. Тем не менее, прогулка по мощеным улицам города Бозджаада и выдающаяся роль острова в греческой мифологии, особенно в произведениях Гомера, рассказывают гораздо более сложную историю.

Бозджаада отлично подходит для винного туризма: например, здесь находится известная винодельня Corvus Winery, на случай, если вы ищете региональные сорта винограда, которые не найдете в другом месте.

Пляжи тоже не разочаровывают, в частности, Аязма, широкая полоса мягкого бледно-серого песка, опоясывающая Средиземное море. Если вы проголодаетесь, в близлежащем ресторане Vahit'in Yeri подают большой выбор ежедневного улова и мезе по доступным ценам.

Кстати, рассчитывайте заплатить от $7 до $20 за комплексное питание и напитки (все зависит от сезона).

Что касается размещения, частный гостевой дом Ersin Konak обойдется в $108 за ночь для двоих или примерно в $54 на человека, и вы даже получите один из тех щедрых турецких завтраков, включенных в стоимость.

В большинстве случаев на остров можно попасть только из материковой Турции, и он кажется действительно нетронутым массовым туризмом.

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