Франция ограничит летом крупные международные путешествия из-за коронавируса

Президент Франции заявил, что этим летом французы вряд ли смогут осуществить крупные зарубежные поездки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вряд ли французы смогут осуществить крупные зарубежные поездки этим летом в связи с риском возобновления эпидемии коронавируса.

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Об этом Макрон сказал во вторник во время посещения школы за пределами Парижа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

"Хочу напомнить, что мы не выиграли битву с вирусом: мы замедлили ее. Сейчас рано говорить, будем ли мы иметь отпуска этим летом. Что я могу сказать - это то, что мы собираемся ограничивать крупные международные путешествия - даже во время летних отпусков", - сказал Макрон.

Он дал понять, что путешествия могут быть ограничены территорией Европы - или даже более узким регионом. "Но об этом еще рано говорить, мы будем знать (больше) в начале июня", - добавил французский президент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавірусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек.

В то же время несколько европейских стран решили ослабить карантин. Смягчение ввели в Италии, Сербии, Испании, Греции и в Польше.