Гражданин России подделал в загранпаспорте 12 штампов о пересечении границы с Евросоюзом.

В Финляндии, с 1 сентября 2022 существенно сократившей число виз для россиян, пограничники задержали гражданина России, который попался на подделке штампов в загранпаспорте.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел еще 28 августа 2022 года. При выезде из Евросоюза в Россию мужчина предъявил документ с многократной французской визой, однако штампы вызвали подозрение у сотрудников пограничной службы.

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Паспорт россиянина решили отправить на экспертизу, в ходя которой выяснилось, что 12 штампов о въезде/выезде в ЕС были фальшивыми. За последние полгода мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней при разрешенном лимите в 90 суток.

В результате окружной суд региона Кюменлааксо предъявил мужчине обвинение в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Путешественника депортировали в Россию. На него также наложили запрет на посещение ЕС сроком четыре года.

Отметим, ранее российские туристы, пересекающие сухопутную границу с Финляндией, пожаловались, что у них начали изымать евро на финской таможне. В Финляндии этот факт подтвердили, обосновав свои действия санкциями ЕС, которые запрещают ввоз банкнот евро в Россию. Таким образом, россиянам предлагают оставить лишние евро на хранение на финской таможне, потратить на территории ЕС или оставить у родственников в Финляндии.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2022 года ежедневное количество обращений за финской визой для граждан России было сокращено в два раза, а количество туристических виз – на 90%. В связи с этим Время получения визы в Финляндию для граждан России может увеличиться до 4-5 месяцев.