В МИД страны подчеркнули неуместность того, что Финляндия для россиян стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе.

Финляндия с сентября сокращает число выдаваемых россиянам виз до одной десятой от нынешнего уровня.

Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Пекки Хаависто.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", - подчеркнул он.

Для сокращения количество виз Финляндия решила ограничить прием заявок по времени. Например, как отметил дипломат, выделить только один день в неделю для подачи заявлений россиян на туристическую визу. В свою очередь это замедлит процесс выдачи документов.

"На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу - на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам", - добавил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, в ЕС обсудят отмену туристических виз для граждан России в конце месяца.

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