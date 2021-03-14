Из-за карантинных ограничений фестиваль продлится с 13 марта по 6 июня, а зрители смогут использовать билеты, приобретенные на спектакли, которые были отменены в 2020 году.

В Сумах в субботу, 13 марта, начался всеукраинский театральный фестиваль «Чехов-фест».

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году фестиваль, который продлится до 6 июня, из-за карантинных ограничений растянется во времени, а количество спектаклей и зрителей уменьшится.

Открылся фестиваль спектаклем Сумского Национального академического театра драмы и музыкальной комедии им. М. С. Щепкина. Зрителям представили драму режиссера Романа Козака «Пер Гюнт» по пьесе норвежского писателя Генрика Ибсена.

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Через неделю, 20 марта, Ивано-Франковский академический музыкально-драматический театр им. И. Франко покажет спектакль «Три сестры» режиссера Ростислава Держипильского по мотивам одноименной пьесы Антона Чехова.

26 марта Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра представит работу режиссера Алексея Лисовца «Корсиканка» о Наполеоне, который находится в ссылке, и Жозефине.

27 марта Сумской областной театр для детей и юношества представит премьеру комедии по пьесе французского писателя Эмиля Золя «Наследники Рабурдена», режиссером которой выступила народная артистка Украины Александра Сокол.

28 марта сумской театр «Нянькины» покажет спектакль-призрак «Братья Чеховы», созданный в жанре иммерсивного театра, когда зрители погружаются в атмосферу действа. В основе постановки - произведения Антона Чехова и пьеса «Brothers» североафриканского драматурга Резы де Вет.

14 и 15 мая спектакль «Лес» по пьесе Александра Островского представит Национальный академический театр им. Ивана Франко. Режиссер-постановщик - Дмитрий Богомазов, а в главных ролях - народные артисты Украины Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев.

6 июня Киевский национальный академический Молодой театр по пьесе Р. Тома «Восемь женщин» покажет комедию «Убить или любить» режиссера Марии Лукьяновой. Среди известных актрис, занятых в постановке, - Ирма Витовская и Лилия Ребрик.

Из-за карантина залы сумских театров, где будут проходить фестивальные постановки, будут наполнены наполовину, а зрители смогут использовать билеты, приобретенные на спектакли, которые были отменены в 2020 году.

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Автор: Виталий Кохан