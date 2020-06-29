Евросоюз в июле планирует открыть границы для 15 стран – СМИ

Украину в этот список не внесли, однако ее также нет и в "красном" списке.

Европейский Союз определился со списком стран, для которых откроет границы с 1 июля. Украины в обновленном перечне нет, однако ее не внесли в "красный" список.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

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По данным издания, сначала в четверг "зеленый" список содержал 54 страны, в том числе и Украину. Теперь же их количество уменьшили до 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

В "красный список" стран, гражданам которых въезд останется под запретом, вошли США, Россия и Бразилия.

Каким образом Еврокомиссия рекомендует сделать порядок въезда из стран, не вошедших ни в один из списков, в том числе из Украины, не уточняется. В то же время это решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан определенных стран возможны исключения.

Как сообщал УНИАН, в ЕС не исключают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отдельные границы в Европе повторно закроют.

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