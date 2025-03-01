Теперь двое итальянских подростков возрождают археологическое прошлое своего городка, предлагая бесплатные экскурсии для посетителей.

Не все достопримечательности Италии привлекают одинаковое внимание. Некоторые лежат забытыми или даже переделаны самыми необычными способами - в том числе в спортивные площадки.

В Монтелеоне-Сабино недавно обнаруженный римский амфитеатр зарос сорняками, поскольку на его облагораживание не было денег. Но два молодых волонтера пытаются пролить свет на наследие своего городка и надеются, что туристы также им проникнуться, пишет Euro News.

Среди самых отличительных особенностей Монтелеоне-Сабино - церковь Святой Виктории с видом на холмы региона, которая была закрыта после землетрясения в 2016 году.

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Когда-то здесь жили сабиняне - одно из италийских племен, завоеванное римлянами, что и дало деревне название. Монтелеоне стоит на месте процветающего поселения 4 века до н. э. Требула Мутуэска. Этот древний город мог похвастаться собственным храмом, банями, форумом и амфитеатром.

Несмотря на славное прошлое и аристократическое население древнего города, со временем он пришел в упадок.

В 1950-х годах особенно сильные ливни открыли то, что было скрыто тысячелетиями - руины комплекса амфитеатра.

Группа археологов потратила десятилетия, пытаясь обнаружить артефакты и останки. В то время как обнаружение целого древнеримского города могло бы стать для любого небольшого городка претензией на славу, в регионе, перенасыщенном историческими артефактами, местные жители просто включили обнаруженные руины в свою жизнь, что отражает более широкую итальянскую тенденцию преуменьшать или игнорировать значимость своего прошлого.

Так в Монтелеоне место возле амфитеатра быстро превратилось в футбольное поле, которое использовала местная команда ASD Real Monteleone Sabino для матчей с соседними городами.

Издание отметило, что подход к месту насколько зарос и стал неприметным, чо его очень просто пропустить. Хотя объект включает в себя обширное открытое пространство, усеянное стенами и арками - когда-то амфитеатр и его трибуны - а также туннели под ареной, где когда-то проходили античные бои и шоу гладиаторов.

Туристы также могут увидеть некоторые из бюстов и других артефактов в небольшом археологическом музее Монтелеоне, открытом с пятницы по воскресенье с 10:00 до 18:00 за 5 евро (3 евро для детей и пожилых).

Местные жители прилагают усилия для сохранения и популяризации исторического и археологического значения объекта, включая небольшие концерты и выставки. Для двух молодых монтелеонцев руины Требула Мутуэска - это больше, чем просто часть их местного наследия - это страстный проект и движущая сила в их жизни.

"Археологические памятники важны, потому что, если их хорошо сохранить, они могут оказать значительное положительное влияние на местную экономику посредством культурного туризма", - сказала волонтер в проекте по сохранению археологических памятников (G.A.T.C) по имени Сара.

Она добавила, что такие объекты помогают понять, как жили люди, их традиции и технологии.

"Мы - хранители тысячелетней истории, гордые тем, что представляем величие нашего древнего города и римское наследие, которое определяет нашу идентичность", - добавил Томмазо, также волонтер G.A.T.C.

Для тех немногих туристов, которые уже побывали на руинах Требула Мутуэска, очевидное отсутствие ухода и ресурсов для поддержания древних руин не осталось незамеченным.

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