Теперь за посещение римского Пантеона придется заплатить 5 евро.

Туристы вскоре больше не смогут бесплатно посетить самый посещаемый культурный объект Италии – Пантеон в Риме.

Как пишет The Independent, теперь за посещение римского "Храма всех богов" придется заплатить 5 евро. С посетителей в возрасте до 25 лет будет взиматься сбор в размере 2 евро, в то время как дети, жители Рима, персонал базилики и люди, посещающие церковные мессы, ничего за вход платить не будут.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал это решение "скромной платой за билет в самое посещаемое культурное место в Италии" и проявлением "здравого смысла".

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Дебаты по поводу платы за посещение римского Пантеона бушуют уже в течение нескольких лет. Пять лет назад предыдущее правительство Италии планировало ввести плату за посещение достопримечательности в размере 2 евро, однако в итоге отказалось от идеи. В настоящее время вход в Пантеон бесплатный, но в выходные и праздничные дни необходима предварительная запись.

Пантеон в Риме – что это

Пандеон в Риме, также известный как "Храм всех богов", считается выдающимся памятником истории и архитектуры древнего Рима. Он был построен во 2 веке н.э., и с тех пор неоднократно перестраивалось и дополнялось. В начале 7 века храм был освящен как христианская базилика Святой Марии и Мучеников.

Как сообщал УНИАН, Италия, считающаяся одной из самых популярных среди туристов стран Европы, уже несколько лет борется с чрезмерным туризмом. Так, летом 2022 года итальянская Венеция стала первым в мире городом, который будет брать у туристов деньги за посещение. Вскоре в Италии также ввели плату за посещение двух самых живописных пляжей – Кала-Котиччо и Кала-Бригантина на Сардинии.

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