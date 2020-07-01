Италия отказалась открывать границы для третьих стран, несмотря на решение ЕС

Власти Италии опасаются, что открытие внешних границ "вызовет новую цепочку заражений".

Италия не будет отменять запрет на поездки для жителей третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

В течение нескольких часов после объявления решения ЕС итальянские власти заявили, что сохраняется и запрет на поездки, и правила карантина для путешественников, прибывающих из-за пределов блока.

"Глобальная ситуация остается очень сложной", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Италия пострадала от вируса больше всех из европейских стран, но сейчас количество новых случаев и смертей продолжает неуклонно снижаться.

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Власти опасаются, что открытие внешних границ "вызовет новую цепочку заражения".

"По этой причине Италия придерживается обязательного правила карантина для всех, кто прибывает из страны, не входящей в ЕС, даже если они проехали через другую внутреннюю шенгенскую страну", - говорится в сообщении правительства.

Италия разрешила свободное передвижение в и из стран ЕС и стран Шенгенской зоны, включая Великобританию, с 3 июня. Это решение не изменится, подтвердил Сперанца.

Правительство также рассматривает возможность введения полицейских проверок кроме проверок на границах, чтобы выявлять людей, которые прибыли из страны, не входящей в ЕС, и тогда им придется оставаться в карантине в течение двух недель.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

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