В ЕС одобрили платную авторизацию для туристов

Для въезда в ЕС необходимо будет пройти авторизацию и уплатить 7 евро.

Совет Европы на заседании принял постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации (ETIAS). Об этом сообщает пресс-служба совета.

Предполагается, что система ETIAS будет запущена уже к 2021 году. Система предназначена для проведения предварительных проверок лиц, которые собираются въехать на территорию Евросоюза, и при этом имеющих гражданство стран, не нуждающихся в визах, передает ZN.ua.

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Авторизация, объясняют авторы проекта, будет проходить в режиме онлайн, стоить семь евро и действовать три года. Главная задача системы - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию.