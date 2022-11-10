Окончательное решение по этому вопросу ожидается в декабре 2022 года.

Европейский парламент 10 ноября 2022 года проголосовал за присоединение Хорватии к Шенгенской зоне Европейского Союза в январе 2023 года.

Как пишет Bloomberg, это должно способствовать поднятию экономики балканской страны, зависящей от туризма, и облегчить въезд для более чем 10 миллионов европейцев, которые отдыхают в Хорватии каждое лето.

Парламентское голосование последовало за дебатами, в ходе которых законодатели оценили готовность страны с населением 3,9 миллиона человек защищать свои границы и контролировать миграцию. Окончательное решение по-прежнему остается за Советом юстиции и внутренних дел ЕС, который, как ожидается, рассмотрит этот вопрос 9 декабря 2022 года.

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Хорватия станет первым новым членом Шенгенской зоны после того, как Лихтенштейн присоединился к ней более десяти лет назад. Для ЕС расширение означает углубление связей с балканским регионом после того, как полномасштабное военное вторжение России в Украину вновь подняло вопрос о риске усиления российского влияния на Балканах.

Расширение Шенгенской зоны

Шенгенская зона – самая большая зона свободных путешествий в мире, на данный момент включающая в себя 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Пять стран ЕС пока не входят в Шенгенскую зону – Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, которые ранее подали заявки на присоединение к шенгену, а также Ирландия, которая пока не выразила такого намерения.

При этом в сентябре 2022 года в ЕС выразили намерение ускорить процесс присоединения Болгарии, Румынии и Хорватии к Шенгенской зоне. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает присоединение Болгарии, Хорватии и Румынии к Шенгенской зоне, добавив, что эти три страны выполнили все требования, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны, предложив ЕС закрыть этот вопрос. Кипру присоединиться к Шенгенской зоне мешает территориальный спор с Турцией по поводу Северного Кипра.

В то же время, на данный момент граждане Украины имеют право посещать по безвизу с ЕС все вышеупомянутые страны: как входящие в Шенгенскую зону, так и не входящие, а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС.

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