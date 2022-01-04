Новая система предполагает получение предварительного разрешения на поездку в ЕС путем подачи онлайн-заявки (за каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро).

Евросоюз отложил запуск системы ETIAS, предусматривающую для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, необходимость предварительной регистрации.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на профильное агентство ЕС EU-LISA.

Систему должны были запустить в начале 2022 года, но отложили до начала 2023-го.

Когда систему запустят, украинцы с биометрическими паспортами должны будут предварительно зарегистрироваться в новой системе, заполнив онлайн-анкету. Такая регистрация в ETIAS будет стоить 7 евро и действовать три года, в течение которых повторная регистрация для поездок не нужна.

В Евросоюзе отмечают, что ETIAS не является аналогом визы, поскольку анкета не предусматривает подтверждения цели въезда или предоставления других сопроводительных документов. По подсчетам Еврокомиссии, для первого заполнения онлайн-анкеты может потребоваться примерно 20 минут.

В большинстве случаев авторизация будет происходить автоматически в течение нескольких секунд или минут. Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. В любом случае срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.

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Указанная в анкете информация будет проверяться с базами данных ЕС и Интерпола, чтобы выяснить, не превысил ли человек время пребывания в ЕС, не совершал ли преступлений на территории ЕС, не имеет ли других специфических запретов на въезд.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Совет Европы принял постановление о создании европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS). Главная задача системы - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию. Предполагалось, что система ETIAS должна была быть запущена уже к 2021 году.

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