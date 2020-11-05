В настоящее время авиаперевозчик разрабатывает несколько вариантов, связанных с неоплачиваемыми отпусками и гибкими графиками работы, которые позволят ему удержать квалифицированные кадры.

Авиакомпания Emirates предложила части своих пилотов уйти в неоплачиваемые отпуска сроком на 12 месяцев на фоне продолжающейся во всем мире пандемии коронавируса.

Читайте такжеПлохой сигнал: одна из крупнейших авиакомпаний мира отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпускВ настоящее время авиаперевозчик разрабатывает несколько вариантов, связанных с неоплачиваемыми отпусками и гибкими графиками работы, которые позволят ему удержать квалифицированные кадры.

“Мы можем подтвердить, что предложили части пилотов отправиться в неоплачиваемые отпуска сроком на 12 месяцев с возможностью досрочного возвращения к работе в зависимости от восстановления спроса и производственной необходимости авиакомпании. В дни неоплачиваемого отпуска компания продолжит предоставлять жилье, медицинские страховки и другие надбавки”, - говорится в сообщении Emirates, передает russianemirates.com.

В июне этого года авиакомпания начала увольнять сотрудников с целью оптимизации расходов в условиях закрытия границ и приостановки полетов. По данным на конец 2019 года в компании работало около 60 тыс. человек.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, выручка всей авиационной индустрии упадет на 46% в 2021 году по сравнению с 2019 годом ($838 млрд), «просадка» по итогам 2020 года составит 66%.

1 октября 2020 года авиакомпания Emirates возобновила в полной мере выплату заработной платы персоналу. Зарплаты были сокращены в марте 2020 года на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Часть персонала была уволена, некоторые отправлены в неоплачиваемые отпуска, поскольку авиационный сектор столкнулся с беспрецедентными трудностями.

Ранее в Emirates сообщили, что планируют полностью восстановить маршрутную сеть после карантина к лету 2021 года. Правительство Дубая еще весной оказало авиаперевозчику финансовую поддержку в размере $2 млрд, эти средства были направлены на поддержку ликвидности.

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Автор: УНИАН