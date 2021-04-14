Участники тура смогут также посмотреть с высоты на заброшенный город атомщиков - Припять.

25 апреля Международные авиалинии Украины совершат уже четвертый полет к Чернобыльской АЭС - накануне 35-летия со дня аварии на атомной электростанции.

Читайте такжеUber хочет взяться за доставку наркотиковЭкскурсионный рейс авиакомпания выполнит на региональном реактивном самолете Embraer 195 из аэропорта Борисполь, пишет avianews.com.

Кроме того, участники тура смогут посмотреть с высоты на заброшенный город атомщиков - Припять, эвакуированный в 1986 году. Во время полета гид компании, специализирующейся на официальных экскурсиях в Припять и ЧАЭС, расскажет пассажирам об аварии на станции и зоне отчуждения.

По пути к Чернобылю и обратно самолет низко пролетит и над Киевом. Пассажиры с обоих бортов смогут посмотреть на левый и правый берега украинской столицы с высоты около 900 метров.

По возвращению обратно в аэропорт участникам экскурсии покажут самый большой пассажирский самолет в Украине - Boeing 777.

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Автор: Катерина Комолова