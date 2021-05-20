Визовый сбор с туристов в Египте был отменен в октябре 2020 года до конца апреля этого года.

Власти Египта возобновили необходимость платить визовый сбор для туристов при въезде в страну.

Он составляет $25 за человека, сообщает Egypt Independent.

"Работники туристических компаний Красного моря призвали компетентные органы министерств внутренних дел и туризма продлить период льгот до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы помочь стимулировать туризм, который подвергся значительному воздействию в результате вспышки коронавируса", - отмечает издание.

Читайте такжеЛокдаун в Египте: коснутся ли карантинные ограничения туристов в курортных зонах

Напомним, в октябре 2020 года правительство Египта отменило визовый сбор для туристов, которые прибывают в Южный Синай, регион Красного моря, Луксор и Асуан. Это позволяло не платить за визы при прилете, в частности, на популярные среди украинцев курорты Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Александр Топчий