Также в проекте есть предложения для писателей и актеров озвучки.

Американский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт ищет фото Украины для нового проекта.

Читайте такжеПочувствовать искусство на ощупь: во Львове открылась тактильная выставка знаменитого скульптора Пинзеля для незрячих (фоторепортаж)Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Приветствую, друзья в Украине! Ищу крутые фото Украины для нового проекта на моей платформе hitRECord. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали там, и добавьте их в проект здесь: https://hitrecord.app.link/ukraine",- написал он.

Также в этом проекте есть предложения для писателей и актеров озвучки.

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Автор: Людмила Жерновская